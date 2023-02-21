Fransa'da elektrik kesintisi tren seferlerini aksattı
Fransa'nın başkenti Paris'in de yer aldığı Ile-de-France bölgesinde tren seferleri elektrik kesintisi nedeniyle aksadı.
Avrupa 21.02.2023, 13:51 21.02.2023, 15:27
Ülkedeki resmi demir yolu işletmecisi SNCF'den yapılan açıklamaya göre, Bry-sur-Marne'deki tren hatlarına elektrik sağlayan trafoda arıza meydana geldi.
Kesinti nedeniyle Vincennes ile Noisy-le-Grand-Mont arasında yolcu taşıyan RER A hattındaki tren seferleri durdu.
Tren seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle söz konusu bölgelere ek otobüs seferleri konuldu.
Elektrik arızasının henüz giderilemediği belirtiliyor.
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