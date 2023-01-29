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Fransa'da ev yangını, 4 ölü

Mayenne'de bir evde çıkan yangında üçü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa 29.01.2023, 23:20
Fransa'da ev yangını, 4 ölü

Fransa'nın Mayenne vilayetinde, bir evde çıkan yangın sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransız basınının, Laval Savcısı Anne-Lyse Jarthon'un yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Mayenne vilayetinin Trans köyünde dün bir evde yangın çıktı.

Bir çiftin 4 çocuğuyla yaşadığı evde çıkan yangında, anne ve 3 çocuğuna ait olduğu düşünülen 4 cansız bedene ulaşıldı.

Evden yaralı halde çıkarılan 2 yaşındaki çocuk ile 42 yaşındaki babanın sağlık durumlarının ağır olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi.

İlk belirlemelere göre kazayla çıkmış olabileceği düşünülen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

#fransa
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