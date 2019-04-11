Fransa'da eylemcilere daha ağır cezalar öngören yasa yürürlüğe girdi

Fransa'da eylemcilere sert cezalar öngören yasal düzenleme Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak resmi gazetede yayımlandı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, hükümetin sarı yeleklilerin eylemlerindeki şiddet olaylarını önlemek için hazırladığı ve eylemcilere sert cezalar öngören yasa tasarısı, macron tarafından imzalamasının ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Anayasa Mahkemesinin düşünce ve toplantı özgürlüğüne aykırı bulduğu, tehdit oluşturanların gösterilere katılmasının yasaklanması için valilere yetki veren madde tasarıdan kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yürürlüğe giren yasanın Fransızları şiddete karşı koruduğunu savundu.

Hükümetin hazırladığı düzenlemeye göre, gösterilerde maske takan protestoculara bir yıl hapis ve 15 bin avro para cezası verilebilecek.

İzin almadan gösteri yapanlar ve gösterilerde şiddet olayları çıkaranların sert şekilde cezalandırılmasına izin veren düzenlemeye göre, eylemler nedeniyle ortaya çıkan zarar de eylemciler veya "şiddete başvuranlar" tarafından karşılanacak.

Yasa kapsamında polise gösteri öncesinde üst arama ve hakimlere adli kontrol altında bulunan kişinin eyleme katılmasını yasaklama yetkisi verildi.

Yasaya göre gösterilerde üzerinde tehlikeli maddeler taşıyanlara 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası verilecek.