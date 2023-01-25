Fransa'da göçmen kampında yangın çıktı
Fransa'nın başkenti Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesindeki Fresnes kentinde, göçmen kampında çıkan yangın nedeniyle 150 düzensiz göçmen tahliye edildi.
Avrupa 25.01.2023, 11:56
Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, düzensiz göçmenlerin kaldığı kampta yangın çıktı.
Yangın, bölgeye gelen yaklaşık 100 itfaiye görevlisinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ile-de-France bölgesindeki Fresnes kentindeki kampta kalan 150 düzensiz göçmen yangın nedeniyle başka yere tahliye edildi.
Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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