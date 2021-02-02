Fransız hakimler, yasağa rağmen lokantada yemek yerken yakalandı

Bisikletle dolaşan polisler, Seine Nehri kıyısındaki Adliye Sarayı yakınlarındaki Cite mahallesindeki bir lokantanın bahçesinde yemeklerini yiyen bir grup tespit etti.

Restoran sahibi, bu kişilerin önce kendisine mal getiren tedarikçiler olduğunu söyledi. Ancak kontrolde, bu kişilerin istinaf mahkemesi hakimleri olduğu ortaya çıktı.

Paris İstinaf Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, hakimlere para cezası kesilmediği bildirildi.

Le Parisien gazetesinde çıkan haberin ardından hakimlerin yasağa rağmen lokantanın terasında yemek yemeleri sosyal medyada tepki çekti.

Covid-19 yasaklarına rağmen bazı restoranların yasa dışı iş yerlerini açmasına dün Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire sert tepki göstermiş ve bu restoranların bir daha devletten Covid-19 için ayrılan kaynaktan mali destek alamayacaklarını söylemişti.

Fransa’da restoranlara sadece paket servisi için izin veriliyor.

Fransa'da virüse bağlı ölümler artıyor

Fransa'da, pazartesi günü 456 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 347 artışla 3 milyon 201 bin 461'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 456 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 76 bin 512'ye çıktı.

Hastanelerde 3 bin 228'i yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 914 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 913 artışla 225 bin 319'a ulaştı. Hastanelerde bulunanların sayısı artmaya devam ediyor.

Kaynak: EURONEWS