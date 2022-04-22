Fransa'da halk sandık başına gidecek

Fransa'da halk, 24 Nisan Pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimin ikinci turunda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen arasında seçim yapacak.

Yaklaşık 67 milyon nüfusa sahip ülkede 48,7 milyon seçmen, 5 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanacak.

Seçim merkezlerinde yapılacak oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başlayıp 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek.

Araştırma şirketleri sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek. Resmi sonuçlar ise Anayasa Konseyi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak.

İlk tur seçimlerde yanılmayan kamuoyu yoklamalarında bu kez Macron'un yüzde 57,5 oy oranına ulaştığı öngörülüyor. Le Pen'in ise yüzde 42,5 oy alacağı tahmin ediliyor.

Seçimin ilk turundan elenen merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Valerie Pecresse, merkez sol Sosyalist Partisinin (PS) adayı Anne Hidalgo ve Yeşiller Partisinin (EELV) adayı Yannick Jadot'un yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile François Hollande, çok sayıda siyasetçi, spor ve sanat dünyasının önemli isimler, sivil toplum kuruluşları Le Pen'in iktidara gelmesini engellemek için seçmenlerden Macron'un desteklenmesini talep ediyor.

Kamuoyu yoklamalarında ilk turda yüzde 21,95 oy alan aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un, seçmenlerinin yüzde 42'sinin Macron'a ve yüzde 25'inin Le Pen'e oy vereceği ifade ediliyor.

Macron'un, geleneksel sağ ve sol partilerin adaylarına hezimet yaşattığı seçimin ilk turunun ardından, özellikle iklim ve ekonomiyle ilgili yaptığı açıklamalarla Melenchon taraftarlarını ikna etmeye başardığı, yapılan anketler sonrasında görüldü.

Anketlere göre, son bir haftada Melenchon seçmenlerinin arasında Macron'a destek verenlerin oranı yüzde 7 arttı.

Ayrıca Le Pen'in, Melenchon taraftarlarından oy alabilme çabasından sonuç çıkmadı.

Le Pen'in 20 Nisan'daki canlı yayınında Macron ile karşı karşıya geldiği tartışma programından sonra mevcut cumhurbaşkanına destek verenlerin oranı 1 puan arttı.

Yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 59'u canlı yayın programında Macron'un daha ikna edici buldu. Le Pen için bu oran yüzde 39 olarak belirlendi.

Le Pen, aradığı desteği, seçimin ilk turunda yüzde 7 oy alan aşırı sağcı Eric Zemmour'un seçmenlerinde buldu. Anketlere göre, Zemmour taraftarlarının yüzde 72'si ikinci turda Le Pen'e oy verecek.

Macron Paris'te kutlama yapacak

Seçim günü Macron oyunu kuzey şehri Touquet'de, Le Pen ise Henin-Beaumont kentinde kullanacak.

Macron, oyunu kullandıktan sonra başkent Paris'e gelip sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından seçmenleriyle Eyfel Kulesi'nin önündeki Champs-de-Mars alanında veya Invalides Meydanı'nda buluşması bekleniyor.

Le Pen de Paris'te taraftarlarıyla bir araya gelecek.

Macron'un seçimde yeniden seçilmesi halinde devir-teslim töreni yapılmayacak ve Macron, ikinci kez bu göreve getirilen üçüncü cumhurbaşkanı olacak.

Ancak Le Pen, seçilmesi durumunda cumhurbaşkanlığı görevini 13 Mayıs'a kadar Macron'dan devralacak.

2017'deki cumhurbaşkanı seçimin ikinci turunda yüzde 66,1 oy alan Macron, yüzde 33,9 oy alan Le Pen'i geride bırakmış ve cumhurbaşkanı olmuştu.

Macron'un vaatleri

Macron, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yeni başbakanının iklim konularından doğrudan sorumlu olacağı sözünü verdi.

İklim ve ekonomi konularının programının merkezinde yer aldığını ifade eden Macron, seçilmesi durumunda 2050'ye kadar 5 yıl boyunca sera gaz salımını sıfıra düşürmeyi teşvik eden ekonomiye öncelik vereceğini söyledi.

Macron, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle gıda ürünlerindeki fiyat artışına karşı ekonomik zorluk yaşayan 8 milyon Fransız'a gıda yardımı yapmayı vadetti.

Emeklilik maaşının en az 1100 avro olması gerektiğini ifade eden Macron, bununla birlikte ülkede 6 nükleer santral inşa edeceklerini belirtti.

Macron, göçün ülkede daha iyi kontrol edilmesi, iltica hakkına sahip olmayanların ve kamu düzenini tehdit eden yabancıların sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

Le Pen'in vaatleri

Le Pen cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk olarak Fransızların iş, sosyal yardım ve konut konusunda önceliklerini belirlemek için referandum düzenlemeyi hedefliyor.

"Gençlerin yurt dışına gitmesini" engellemek için 30 yaş altındakilerin gelir vergisini iptal etmeyi vadeden Le Pen, enerji fiyatlarındaki KDV oranını yüzde 20'den yüzde 5,5'e indirmeyi ve rüzgar türbinlerini kaldırmayı istiyor.

Le Pen, seçim vaatlerinde, göç konusuna önemli yer vererek bu konuda yeni yasa çıkarmayı ve bunun için referandum düzenlemeyi hedefliyor.

Yabancıların ülkeye girişlerinin kontrol edilmesini ve sınırlandırılmasını, ciddi suçlara karışan ve kamu düzenini tehdit eden yabancıların sınır dışı edilmesini isteyen Le Pen, seçilmesi halinde ülkede doğanlar için bazı şartlarda verilen vatandaşlık hakkını iptal edeceğini belirtti.

Le Pen, bir yıl çalışmayan yabancıların oturum izninin iptal edilmesini ve onlara yapılan sosyal yardımların kesilmesini vadetti.

Ayrıca kamuya açık alanlarda başörtüsünü yasaklayacağını ifade eden Le Pen, ülkede radikalleştiği iddiasıyla 570 camiyi kapatmak istiyor.

Le Pen, önceliğinin "selefi camileri" kapatmak, "selefiliği" ve camilere finansmanı yasaklamak olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nin politikalarının değiştirilmesi gerektiğini savunan Le Pen, Fransız hukukun AB'ninkinin üstünde olduğunu ifade ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlığı nedeniyle sık sık eleştirilen Le Pen, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesinin ardından NATO ve Rusya arasında "stratejik yakınlaşmayı" sağlamayı hedefliyor.

Le Pen, bunun Fransa, Avrupa ve ABD'nin çıkarına olduğunu savunuyor.

Marine Le Pen, ayrıca Fransa'yı NATO'nun askeri kanadından çıkarmayı istiyor.

Montaigne Enstitüsünün yaptığı çalışmaya göre, Macron'un ekonomik programı ülkeye 44 milyar avro açık verecek, Le Pen için bu rakam 100 milyar avroyu aşıyor. Enstitü, ayrıca Le Pen'in özellikle göç ve ekonomiyle ilgili uygulamak istediği birçok projenin anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.