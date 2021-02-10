Fransa'da sivil helikopter düştü: 2 ölü

Fransa'nın güney batısındaki kayak merkezi Courchevel'de sivil bir helikopter düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Fransa'da sivil helikopter düştü: 2 ölü

Fransa'nın güney batısındaki kayak merkezi Courchevel'de sivil bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Savoie Valiliğinden yapılan açıklamada, içinde 5 kişiyle havalanan helikopterin saat 17.00 civarında Charvet dağı yükseklerine düştüğü ifade edildi.

Kurtarma ekiplerinin görgü tanıklarının yardımıyla bölgeye hemen yönlendirildiği aktarılan açıklamada, kazanın 1900 metre yükseklikte meydana geldiği kaydedildi.

Kazada 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ülkede geçen yıl aralıkta aynı bölgedeki Fransız Alplerinde meydana gelen helikopter kazasında da 5 kişi yaşamını yitirmişti.

AA

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