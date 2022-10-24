Fransa'da hortum nedeniyle onlarca evin çatısı uçtu

Franceinfo'nun haberine göre, Bihucourt köyünde fırtına ve hortum etkili oldu.

Bihucourt Belediye Başkanı Benoît-Vincent Caille, "neredeyse tüm köyü harap eden bir fırtına, bir hortum vardı." ifadesini kullandı.

Caille, köyde bazı evlerin ve kilisenin kısmen yıkıldığına ve bazı çatıların uçtuğuna değinerek, Bihucourt'ta ciddi hasar meydana geldiğini aktardı.

Olaya ilişkin valilik bir kriz birimi devreye sokarken, köy nüfusunun neredeyse yarısının yeniden yerleştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Öte yandan Somme vilayetinde etkili olan yağmur, dolu ve şiddetli rüzgar ciddi hasarlara yol açtı.