Fransa'da hükümet istifa edecek

Fransa Başbakanı Jean Castex pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesi halinde haziran ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesinde yeni bir sayfa açılması için istifasını sunacağını açıkladı.

France Inter radyosuna konuşan Castex, Macron'un seçilmesi halinde teamüllere uygun olarak takip eden birkaç gün içinde görevi bırakacağını söyledi.

Pazar günü yapılacak parlamento seçimleri Macron ve partisinin popülaritesi için yeni bir test olacak. Macron'un reformlarını, özellikle emeklilik yaşın yükseltme planını hayata geçirebilmesi için meclisteki çoğunluğunu koruması gerekecek.

Castex'in istifası sonrası yerine geçebilecek adaylar arasında eski Fransa Maliye Bakanı ve halihazırda Avrupa Merkez Bankası Başkanı olan Christine Lagarde'ın ismi geçiyor. Fakat Lagarde geçtiğimiz hafta konuyla ilgili yöneltilen bir soruyu geçiştirmişti.

Macron 2017'deki seçimlerin ikinci turunda da Le Pen'e karşı yarışmış ve oyların yüzde 66'sını alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Kamuoyu anketleri ise bu defa yarışın daha çekişmeli geçeceğine işaret ediyor. Anketlerde Macron'un oy oranı yüzde 53 ile 56 arasında değişiyor.

Kaynak: Euronews