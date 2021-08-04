Fransa'da hükümete rekor hava kirliliği cezası

Fransa'nın en yüksek idari mahkemesi Danıştay, hava kirliliğini kabul edilebilir seviyelere indiremediği için hükümete 10 milyon euroluk rekor bir para cezası verdi. Mahkeme, 6 ay içinde hükümetten bu konuda bir girişim gelmediği taktirde yeniden ceza vereceğini ifade etti.

İklim krizi ve çevre kirliği konularında duyarlı olduğu bilinen Danıştay, hükümet tarafından alınan önlemlerin hava kalitesini iyileştirmek için yetersiz olduğunu, bazılarının fiilen uygulanamayacağını ve olası etkilerinin iyi bir şekilde değerlendirilmediğini ifade etti.

Geçen yıl yüksek yargıçlar, hükümetin hava kirliliği seviyelerini azaltmak için 2017 tarihli bir mahkeme kararını uygulamadığını belirterek, 6 ay içinde düzeltici önlem alınmaması halinde 10 milyon euroluk para cezası vereceği konusunda uyarmıştı. Altı aylık sürenin dolmasıyla birlikte mahkeme bir önceki kararını uyguluyor.

Ceza parası derneklere paylaşılacak

Mahkeme, 2022'nin başında hava kirliliği seviyelerini tekrar inceleyeceğini ve sonuca bağlı olarak daha az veya daha fazla olan bir para cezası uygulayabileceğini söyledi.

10 milyon euroluk para cezası çoğunlukla hava kirliliğiyle mücadele kurumları arasında paylaşılacağı belirtildi. Yargıçlar, hükümete dava açan STK Friends of the Earth'ün 100 bin euro alacağına karar verdi.

Kaynak: Euronews