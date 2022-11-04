Fransa'da "ırkçı" vekile 15 gün ceza

Fransa basınındaki habere göre, Ulusal Meclisteki oturumda, Fournas'ın söz konusu ifadeleri görüşüldü.

Oturumda, Fournas'a iki aylık milletvekili ödeneğinin kesilmesi ve 15 gün meclisten men cezası verilmesi kabul edildi.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, parlamentoda gerginliğe yol açan "ırkçı ifadelere" dair, ırkçılığın Fransız demokrasisinde yeri olmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de söz konusu ifadelere yönelik yaptığı Twitter paylaşımında "utanç verici" nitelemesinde bulundu.

Ouest France gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "tahammül edilemez" ifadeler nedeniyle "incindiğini" belirterek, Fransa Boyun Eğmeyen (LFİ) partisinin siyahi milletvekilli Carlos Martens Bilongo'ya desteğini bildirdi.

Bilongo'nun dün mecliste, Norveç bayraklı "Ocean Viking" gemisinin kurtardığı ve 11 gündür Akdeniz'de mahsur kalan 234 kişinin durumuna dikkati çektiği sırada, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinden milletvekilli Gregoire de Fournas'ın "Afrika'ya geri dönsün" sözü, seslerin yükselmesine ve oturuma 5 dakika ara verilmesine sebep olmuştu.

De Fournas ise sözlerinin yanlış anlaşıldığı ve kendisinin mültecileri kastettiğini belirtmişti.