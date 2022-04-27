Fransa'da İslam karşıtı eylemler tüm hızıyla sürüyor
Sık sık İslam karşıtı eylemlere sahne olan Fransa'da iki mescide İslamofobik yazılar yazıldı.
Avrupa 27.04.2022, 19:26
Yerel gazete La Provence'in haberine göre, Aix-en-Provence kentinde iki mescidin girişine 25 Mayıs'ta gece geç saatlerde yazılan yazılarda "İslam öldürür" ve "İslam, Avrupa’dan çık dışarı" ifadeleri yer aldı.
Belediye ekipleri söz konusu yazıları sildi.
Belediye meclis üyesi Salah-Eddine Khouiel ise söz konusu yazılara tepki göstererek, "Bu skandal eylemleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Savcılık ise olayın faillerini bulmak için soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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