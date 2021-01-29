Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar yüzde 53 arttı

Fransa İslam Konseyi'ne (CFCM) bağlı Fransa İslamofobi Gözlemevi Başkanı Abdullah Zekri, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede saldırıların en çok Rhones-Alpes, Paca ve başkent Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgelerinde yaşandığını belirtti.

Geçen yıl Müslümanlar'a yönelik 235 saldırı yaptığını kaydeden Zekri, bu rakamın 154 saldırı olan bir önceki yıla göre yüzde 53 arttığını vurguladı.

Zekri, 2020'de camilere yönelik saldırıların ise yüzde 35 arttığını aktardı.

Geçen yıl CFCM'in merkezine veya yöneticilerin evine tehdit içeren 70 mektup gönderildiğini ifade eden Zekri, sanal ortamda İslam ve Müslümanlar hakkında yalanların ve Müslümanlar'a karşı nefreti körükleyen e-maillerin yayılmasının endişe verici olduğunun altını çizdi.

Zekri, Fransa'daki Müslümanlar'ın bazı Fransızların İslam'a olumsuz bakmasından endişe duyduğunu kaydetti.

İslam ile terör arasında bir ilişkinin bulunmadığını vurgulayan Zekri, Fransa'da yaşayan Müslümanlar'ın diğer dine mensup kişiler gibi dinini yaşayabilmesi gerektiğine işaret etti.

Ülkede Ekim 2020'de Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin ardından İslam karşıtı saldırılarda da artış gözlenmişti.

Avrupa'da en fazla Müslüman'ın yaşadığı ülke

Fransa'da yaşayan Müslümanlar'a yönelik saldırıların "aşırıcı bir azınlık" tarafından yaıldığı ve bunların Fransız devleti ve halkıyla bağdaştırılmaması gerektiği ifade edilen tüzükte, "devletin ırkçı" olduğunu söyleminin iftira atmak olduğu belirtiliyor.

Fransa'da çoğu Kuzey Afrikalı yaklaşık 6 milyon Müslüman yaşıyor.

Fransa, Avrupa'da en fazla Müslüman'ın yaşadığı ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

AA

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 11:15