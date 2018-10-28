Fransa'da kalan sığınmacılar kriket kulübü kurdu

Son yıllarda, Fransa'nın kuzey Pas-de-Calais bölgesinden, İngiltere'ye ulaşmak için Kanalı geçmeye çalışan yasadışı göçmen akımı beraberinde kriketi de götürdü.

İngiltere'ye geçmeyi başaramayan çoğu Pakistan ve Afganistan kökenli göçmenler kaldıkları Fransa'da İngiliz sömürge döneminden beri hayatlarına işleyen kriket oyunu için kulüp bile oluşturdu.

Fransa hükümetine iltica başvurusu yapan mülteciler Şimdi Saint-Omer kriket kulübünü kurdu. Hükümet ise Fransa'da kalan göçmenlerin ülkeye adaptasyonunu hızlandıracağı düşüncesiyle oluşuma olumlu bakıyor.

Kriketin hayran kitlesi az olmakla birlikte, dünyanın en büyük ülkelerinden bazıları bu sporu oynuyor. Genel olarak, yaklaşık 2 ila 3 milyar hayran kitlesi ile kriket dünyanın 2'nci en çok hayranı sayısına sahip sporu. Başta İngiltere olmak üzere Hindistan, Bangladeş, Pakistan, Sri Lanka, Batı Hint Adaları, Güney Afrika ve Avustralya’da en çok izlenen spor. Dünyadaki yaklaşık 2,2 milyar insan, 2016 Kriket Dünya Kupası’nı televizyonlarında izledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2018, 17:10