Fransa'da Katolikler aşırılara oy verdi

Fransa’da düzenlenen bir anket, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Katoliklerin aşı sağcı adaylara Müslümanların ise aşırı solcu adaya oy verdiklerini ortaya koydu.

Ifop araştırma şirketinin düzenlediği ankete göre, Müslüman seçmenin yüzde 69’u, yarışı üçüncü sırada bitiren radikal solcu Jean-Luc Melenchon için oy verdi.

Macron Müslümanlardan fazla oy alamadı

Yine aynı ankete göre yarışı ilk sırada bitiren Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Müslüman seçmenden sadece yüzde 14 oranında oy alabildi.

Protestan seçmenin en fazla oy verdiği siyasetçi ise yüzde 36 ile Macron oldu.

Katoliklerin oyları aşı sağ adaylara gitti

Katolik seçmenin oylarının yüzde 40’ı ise aşırı sağcı adaylar Marine Le Pen, (yüzde 27) Eric Zemmour (yüzde 10) ve Nicolas Dupont-Aignan (yüzde 3) için kullanıldı.

İlk turu yüzde 23,97'lik oyla ikinci sırada tamamlayan Le Pen, oyların 27,35'ini alarak seçimden birinci çıkan Macron’un iki hafta sonraki ikinci tur için rakibi oldu.

Araştırma Katoliklerin sadece yüzde 29’unun Macron için oy verdiğini ortaya koydu. Sol adaylara oy veren Katolik seçmenin oranı ise yüzde 14’de kaldı.

Fransa’da son iki seçimde aşırı sağ ve aşırı sol oylarını artırırken Macron’un dışında merkezdeki sağ ve sol partilerin ciddi bir kan kaybı yaşadığı görülüyor.

Kaynak: Euronews