Fransa'da koronavirüs dolayısıyla ölenlerin sayısı 115 bin 362'ye çıktı
Fransa'da Kovid-19 dolayısıyla can kayıpları devam ediyor. Ülkede son 24 saatte yapılan testler sonucu 10 bin 969 kişide virüs tespit edilirken 104 kişi hayatını kaybetti.
Fransa'da son 24 saatte 10 bin 969 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.
Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 104 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 115 bin 362'ye çıktı.
Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 10 bin 969 artışla 6 milyon 877 bin 825 oldu.
Hastanelerde 2 bin 195'i yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 323 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınanların sayısı dün itibarıyla yüzde 18,4 düştü.
Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,3'e indi.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 48 milyon 995 bin 73'e ulaştı, 45 milyon 140 bin 579 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.