Fransa'da Kovid-19 nedeniyle 91 kişi daha öldü

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, ülke genelinde 58 bin 432 Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle 91 kişi yaşamını yitirdi.

Hastanelerde halen 3 bin 572’si yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 43 kişi tedavi görüyor.

Fransa'da, 31 Aralık Cuma günü, 232 bin 200 vaka ile Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmişti.