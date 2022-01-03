Fransa'da Kovid-19 nedeniyle 91 kişi daha öldü
Ülkede son 24 saatte 58 bin 432 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Avrupa 03.01.2022, 10:36
Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, ülke genelinde 58 bin 432 Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle 91 kişi yaşamını yitirdi.
Hastanelerde halen 3 bin 572’si yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 43 kişi tedavi görüyor.
Fransa'da, 31 Aralık Cuma günü, 232 bin 200 vaka ile Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmişti.
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