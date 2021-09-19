Fransa'da Kovid-19 salgınında son durum

Fransa'da, son 24 saatte 5 bin 814 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 116 bin 30'a çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 5 bin 814 artışla 6 milyon 955 bin 333 oldu.

Hastanelerde 1832'si yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 887 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,5 oldu. Bu oran temmuz ortasından bu yana en düşük seviye olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 50 milyon 60 bin 141'e ulaştı, 47 milyon 567 bin 363 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.