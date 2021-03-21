Fransa'da Kovid-19 dolayısıyla son 24 saatte 185 kişi daha öldü

Fransa Halk Sağlığı Kurumu ülkedeki güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre son 24 saatte 185 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 92 bin 167'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 35 bin 327 artışla 4 milyon 252 bin 22'ye yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 353'ü yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 537 kişinin tedavisi sürüyor.

Aşılamada 6 milyon aşıldı

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 6 milyon 137 bin 375'e çıktı, bunlardan 2 milyon 444 bin 473'üne ikinci doz aşı vuruldu.

AA