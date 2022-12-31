Fransa'da Kovid-19 verileri yarından sonra hükümetle paylaşılmayacak

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, ülkedeki tıbbi laboratuvar sendikaları yazılı açıklama yaparak Ulusal Sağlık Sigortası Fonu (Cnam) ile "diyaloğun tıkandığı" değerlendirmesinde bulundu ve 2 Ocak 2023'ten itibaren Kovid-19'la ilgili verileri hükümete aktarmayacaklarını belirtti.

Söz konusu verilerin, hükümetin ülkedeki salgının gidişatını takip etmesi için gerekli olduğu kaydedildi.

Öte yandan hastalar, laboratuvarlarda Kovid-19 testi yaptırmaya devam edebilecek.

Sendikalar, bu adım yeterli olmazsa ulusal düzeyde uzun süreli greve gitmeyi ve Kovid-19'a ilişkin işlemleri belirsiz süreliğine durdurmayı öngördükleri uyarısında bulundu.

Bu noktaya gelmek istemediklerinin altını çizen sendikalar, artık hükümetin sorumluluklarını üstlenme zamanının geldiğini vurguladı.

Salgın döneminde Kovid-19 testleri nedeniyle karlarını artıran tıbbi laboratuvarlar, gelecek yıllarda kendilerinden istenen tasarruf miktarına itiraz ediyor.