Fransa'da kriz devam ediyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da hızla yükselen doğal gaz ve elektrik fiyatları daha önce eşi benzeri görülmemiş bir kriz başlattı.

Fransa'da ise özellikle enerji sektöründe devam eden grevler ülkenin enerji arz güvenliğini tehlikeye sokuyor.

Ülkedeki en büyük işçi sendikasının çağrısıyla rafineri çalışanları eylül sonunda grev kararı almıştı.

İşçiler yüksek enflasyon ve pahalılık karşısında ücretlerine yüzde 10 artış talep ediyordu.

Devam eden grev ülkedeki çoğu rafineriyi olumsuz etkiliyor.

Fransa'da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3’ünde, Esso-ExxonMobil'in de 2 rafinerisinde çalışanlar greve gitmişti.

Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başlamıştı.

Rafineri çalışanları grevinin, bu hafta da devam etmesi bekleniyor.

Nükleer santral çalışanları da greve gitti

Bu hafta Fransa'da akaryakıt ve petrol rafinerileri işçilerinin sürdürdüğü greve nükleer santral çalışanları da dahil oldu.

Bazı nükleer santrallerde çalışanlar, maaşlarına artış talep ederek iş bırakma eylemi başlattı.

Gravelines Nükleer Santrali çalışanları da ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle greve gitti.

Grev nedeniyle santraldeki çalışmalar ve elektrik üretimi durdu.

Kuzey Fransa’da Dunkirk şehri yakınında bulunan Gravelines santrali 1980 yılında faaliyete alınmıştı.

Toplam 6 reaktörle 5 bin 460 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin ardından Avrupa'nın en güçlü ikinci nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Bin 700 kişinin çalıştığı Gravelines, ülke elektriğinin yüzde 8’ini üretiyor.

Nükleer santrallere de yayılan grevin ülkenin elektrik üretimine olumsuz yansıyacağı öngörülüyor.

Fransa'nın enerji krizi yaşadığı dönemde, bakım faaliyetlerinin de ertelenecek olması nedeniyle elektriğe en çok ihtiyaç hissedildiği kış mevsiminde elektrik üretimde büyük aksamalar yaşanması bekleniyor.