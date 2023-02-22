Fransa'da lise öğrencisi öğretmenini bıçaklayarak öldürdü

Cinayetle ilgili görevlendirilen Bayonne savcılığı, 16 yaşındaki talebinin gözaltına alındığını duyurdu.

İlk belirlemelere göre Saint-Jean-de-Luz kasabasındaki bir Katolik okulda eğitim gören öğrencinin ciddi psikolojik sorunları bulunuyor.

Basında çıkan haberlerde, 2007 doğumlu öğrenci, 53 yaşındaki İspanyolca öğretmeni “öldürmesi için dışarıdan sesler duyduğu” yolunda ifade verdi.

Öğretmenin öldürülmesi ülke genelinde geniş yankı uyandırırken Eğitim Bakanı Pap Ndiaye, incelemelerde bulunmak ve yetkililerde görüşmek üzere Saint-Jean-de-Luz kasabasına gitti.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran ise haftalık bakanlar kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada hükümetin eğitim camiasına desteğini dile getirirken, cinayetin ulus için “bir travma olduğunu” söyledi.

Kaynak: Euronews