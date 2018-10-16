Fransa'da muhalefete baskın

Fransız polisi, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ve Sol Parti (PG) partilerinin merkezleri ile parti yöneticilerinin ikametlerine baskın yaptı. Evinde arama yapılan LFI lideri Jean-Luc Melenchon, polis baskınını sosyal medya üzerinden görüntülü olarak paylaştı.

Fransız polisinin evine baskın düzenlediğini belirten Melenchon, aynı anda partisi LFI ve PG'nin genel merkezleri, yöneticileri ve çalışanlarının adreslerine de baskın düzenlendiğini açıkladı.

FRANSA’DA HUKUK DEVLETİ KAYGISI

Fransa'da hukuk devleti ve temel hakların sürekli aşındığını söyleyen Melenchon, son 5 yılda kendisi veya partisi ile çalışan tüm yardımcılarının, parti yöneticilerinin, üyelerin hedefte olduğunu ve evlerinde arama yapıldığını ifade etti.

Melenchon, "Bu normal değil, bu yapılan siyaset değil, adalet artık yok. Beni korkutmaya çalışıyorlar ama ben korkmuyorum. Arkadaşlarıma da korkmamalarını, onlara bunu yapmalarına izin vermeyeceğini ve teslim olmamalarını söylüyorum." dedi.

Le Monde gazetesi de 15'ten fazla adrese baskın düzenlendiğini duyurdu. Baskınların partinin bazı üyelerinin Avrupa Parlamentosunda (AP) hayali istihdam iddiaları ve 2017 cumhurbaşkanı seçim kampanyasında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle sürdürülen soruşturma çerçevesinde düzenlendiği duyuruldu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net