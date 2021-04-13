Fransa'da Müslümanları hedef alan yasa tasarısı kabul edildi

Senato'da yapılan oylamada tasarı 109 "hayır" oyuna karşı 208 "evet" oyuyla kabul edildi. Tasarı, Ulusal Meclis'te ikinci kez oylanacak.

Senato'da tasarıya, belediyelere ibadethanelere yapılacak maddi yardımların valilere 3 ay önceden bildirme zorunluluğu getiren ve valilere Fransa'ya "düşman" yabancı ülkelerin desteklediği özel okulların açılmasını engelleme yetkisi veren iki ayrı maddenin eklenmesine karar verildi.

Bu maddeler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in isteğiyle Senato'nun gündemine geldi ve oylamada kabul edildi.

Merkez sol Sosyalist Partiden (PS) Senatör Jean-Pierre Sueur, yaptığı açıklamada, "Çok iyi biliyorsunuz bu maddelerin (onaylanma) nedeni gündem. Sayın Bakan, basından yola çıkarak iyi yasa yaptığımızdan eminim değilim." dedi.

Darmanin, valilere kentlerde Fransa'ya "düşman" yabancı ülkelerin desteklediği özel okulların açılmasını engelleme yetkisi veren maddeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yeni madde, Milli Görüşün Albertville'de yapmak istediği gibi okulların açılmasını engellemeyi sağlayacak." ifadesini kullandı.

Yeşiller Partisinden Senatör Esther Benbassa, yaptığı açıklamada, Müslümanların tasarıyla birçok kısıtlamalara maruz kaldığını vurguladı.

Senato'da tasarıya daha önce okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kız çocuklarının kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını, havuzlarda tesettür mayo giyilmesini yasaklayan maddelerin eklenmesine karar verilmişti.

Belediye Başkanlarına belediyedeki nikah merasimlerinde Fransa ile Avrupa Birliği (AB) bayrağı dışındaki yabancı ülkelerin bayraklarını bulundurmayı yasaklama yetkisi verilmesi, resmi spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklanması, ülkede yaşayan ve "Cumhuriyet'in ilkelerine açık şekilde karşı çıkan" yabancılara oturum belgesi verilmemesi veya yenilenmemesi, üniversite koridorlarında ibadetin yasaklanması, Senato'da tasarıya eklenmesine karar verilen diğer maddeler olmuştu.