Fransa'da polis şiddetine bir dava daha

Fransız basınından alınan hebere göre, polis hakkında, 2018'de düzenlenen gösteride kullandığı plastik merminin eylemcinin gözünü kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

Polisin aynı zamanda adli denetim altında tutulduğu kaydedilen haberde, hakkındaki soruşturmanın göstericinin şikayetiyle 19 Haziran 2019'da açılan soruşturma kapsamında başlatıldığı aktarıldı.

Gözünü kaybeden genç öğrenci Fiorina Lignier, yaptığı açıklamada, polis hakkında soruşturmanın açılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Fransa'nın Rennes kentinde 5 Şubat'ta bir polis hakkında, kullandığı plastik bombayla sarı yelekli eylemcinin gözünü kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Fransa'da düzenlenen gösterilerde polis müdahalesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin gözünü kaybettiği, 5 kişinin elinin koptuğu ve 770 kişinin yaralandığı bildirilmişti.