Fransa'da sağlıkta çözümsüz kalan sorunlar personeli ve hastaları yıldırdı

COVID-19 salgınının yeni dalgasına ek olarak grip ve bronşiolit salgınlarıyla karşı karşıya olan ülkede, hastanelerin acil servislerinde hasta yoğunluğu artınca bekleme süresi de uzun saatler almaya başladı.

Personel eksikliğinin en çok yaşandığı hastanelerin acil servislerinde artan yoğunluk, sağlık çalışanları ve hastalar için çileye dönüştü.

Bunlara ek olarak ülkedeki eczanelerde özellikle çocuklara yönelik parasetamol ve amoksisilin bazlı ilaçların eksikliği yaşanıyor.

Fransa’da sağlık sektörünün ikinci ayağı olarak bilinen pratisyen hekimler de 26 Aralık 2022’den bu yana iş koşullarının kötüleşmesini protesto etmek ve konsültasyon ücretlerinin artışı talebiyle iş bıraktı.

Diğer yandan, Çalışma Teftiş Müdürlüğü ve iki ayrı sağlık kuruluşu müdürüne gönderilen resmi bir belgede, Paris’in en büyük hastanesi Pitie-Salpetriere’deki SUD-Sante sendikası, söz konusu hastanede personel ve yatak eksikliğinin doğurduğu sonuçlara dikkat çekiyor.

Belgede, hastanedeki personelin iş kazası ve hastalık nedeniyle işe gidememesinden kaynaklanan sıkıntılardan bahsediliyor.

Kış ve yaz döneminde hastanelerdeki durum daha zor

Ülkenin Val-d'Oise vilayetinde Gonesse Hastanesinde diyabetoloji bölümünde hemşire olarak çalışan Lina Nejjari, yaptığı açıklamada, personel eksikliğinin yıllardır devam ettiğini ve COVID-19 salgınıyla bu sıkıntıların görünür olmaya başladığını anlattı.

Nejjari, özellikle tatil zamanlarında durumun daha da zorlaştığını söyledi.

Personel eksikliği nedeniyle hemşirelik öğrencilerinin daha fazla çalışmak zorunda kaldığını belirten Nejjari, COVID-19 salgını döneminde hastanelerde bütün personelin normalden daha çok çalıştığını aktardı.

Acillerde hastalar 10 saate kadar bekleyebilir

Nejjari, hastanelerin acil servislerinde bekleme sürelerinin 5 saati geçtiğini, öncelikli başka vakalar olduğunda hastanın 10 saat bekleyebileceğini ifade etti.

Ülkede devam eden üç salgın sürecinde sağlık personelinin de hastalandığını kaydeden Nejjari, bazılarının 38 derece ateşle işe gittiğine işaret ederek artan hasta sayısı ve personelin hastalanmasının personel eksikliği sorununu daha da derinleştirdiğine dikkat çekti.

Dışarıdan gelen sağlık personelinin hastanede görev aldığını belirten Nejjari, personeli daha fazla çalışmaya teşvik etmek için gece mesai ücretinin artırıldığını ifade etti.

29 yaşındaki acil tıp doktoru Amandine Chouf da 4 yıl boyunca Rhone ve Reunion vilayetlerinde acil servislerinde staj yaptığını, ekim 2022’de izne ayrıldığını söyledi.

2022 yazında acil bakıma ihtiyacı olmayan hastaları yönlendirerek acil servislerdeki yoğunluğu düzenlemeyi başardıklarını ve personel eksikliğiyle başa çıktılarını anlatan Chouf, bunlara rağmen COVID-19, grip ve başka virüslerin yayılmasının işlerini zorlaştırdığını belirtti.

Paris’in banliyösü Saint-Denis kentinde Delafontaine Hastanesi bünyesindeki CGT sendikası Genel Sekreteri Abdelhak Zombo da artan yoğunluk karşısında çalışma arkadaşlarının artık çalıştıkları saatleri saymayı bıraktığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır hastanelerdeki bu kronik sorunu yetkililere anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Zombo, bugün sağlık personelinden istifa edenlerin olduğuna dikkati çekti.

Servislerde yatak sayısı eksik

Zombo, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Katar'da futbol milli takım oyuncusu Kylian Mbappe'yi teselli etmesini hatırlatarak "Macron’un, sağlık personelini de teselli etmesini görmek isterdim.” diye konuştu.

Çalıştığı kent Saint-Denis’teki sakinlerin sağlık hizmetine ulaşmakta güçlük çektiğine işaret eden Zombo, iş arkadaşlarının bazılarının haftalık 70 saate kadar çalıştığını bazılarının çok çalışmaktan bitkin düştüğünü ifade etti.

Yatak eksikliğinin acil servislerin önemli bir sorunu olduğunu vurgulayan Zombo, bazen hastaların saatlerce veya günlerce koltukta veya sedyede acil koridorlarında beklediğini kaydetti.