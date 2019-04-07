Fransa'da sarı yelekliler sokaklarda

Sarı yeleklilerin eylemleri, 21. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Paris'te Republique Meydanı'nda toplanan göstericiler, La Defense'a kadar yürüdü. Polisle eylemciler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Göstericilerin Champs-Elysees Caddesi'nde gösteri yapması yasaklandı. Polis, eylemcilerin Charles de Gaulle Etoile Meydanı'nı çevreleyen sokaklar ile Elysee Sarayı ve Ulusal Meclis civarından uzak tutulması için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Paris'teki gösteride 43 kişinin gözaltına alındığı, Champs-Elysees Caddesi ve çevresinde eylem yapmaya çalışan aralarında sarı yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet'in de bulunduğu 9 kişiye para cezası verildi.

Drouet'nin avukatı Kheops Lara, basına yaptığı açıklamada, müvekkiline verilen cezaya itiraz edeceğini belirtti.

Toulouse, Bordeaux, Avignon, Caen, Rouen ve Dijon şehirlerinin merkezlerinde de eylem yapılmasına izin verilmedi.

Rouen'da gösteri yasağına rağmen sokağa çıkan eylemciler iş makinesini ateşe verdi. Polis şişe atan göstericilere biber gazı kullandı.

Lille'de yapılan eylemde polis taş atan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Ülke çapında düzenlenen gösterilere İçişleri Bakanlığına göre 22 bin 300 kişi, sarı yeleklilere göre ise 73 bin 420 kişi katıldı.

Protestolarda 11 kişi hayatını kaybetti

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 18 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Gösteriler boyunca 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken, 2 bine yakın kişi de hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA