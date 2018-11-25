Fransa'da şiddetin dozu arttı

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan olaylarda polis halka göz yaşartıcı bombalarla ve tazyikli su ile saldırdı. Halkın Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un ekonomik politikalarına karşı tepki gösterdiği aktarılıyor.
Olaya tanık olanlar gece saatlerinde Fransa'nın sembollerinden ünlü Şanzelize Bulvarı'nda göstericilerin yaktıkları materyallerin yanmaya devam ettiğini ifade ettiler.
Göstericilere sert müdahalede bulunan güvenlik güçlerine teşekkür eden Macron, müdahaleyi profesyonelce diyerek tanımladı.
Kaynak: www.dunyabulteni.net