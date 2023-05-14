Fransa'da silahlı saldırı
Fransa'da meydana gelen silahlı saldırıda en az 5 kişi yaralandı.
Avrupa 14.05.2023, 10:28
Fransa'nın Villerupt ve Audun-le-Tiche kentlerinde gerçekleşen silahlı saldırılar sonucu 5 kişi yaralandı.
Fransa'nın Villerupt ve Audun-le-Tiche kentlerinde gerçekleşen silahlı saldırılar sonucu 5 kişi yaralandı.
Fransız basınında yer alan habere göre, önce Villerupt kentinde silahlı bir kişinin, park halindeki araçların içindeki gençlere ateş açtı.
Saldırı sonucu 3'ü ağır toplam 4 kişi yaralandı.
Saldırgan arabayla olay yerinden kaçtı.
Villerupt kentine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Audun-le-Tiche kentinde de bir kişi daha silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Yaralılar farklı hastanelere kaldırılırken, bu saldırıların uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor.
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