Fransa'da Noel pazarında silahlı saldırı

Fransa'nın Strasbourg kentinde Noel için kurulan çarşı yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Ölü ve yaraların olduğu ifade ediliyor.

Turistik bir bölgede meydana gelen saldırıda ilk gelen bilgilere göre 1 kişi öldü 9 kişi de yaralandı.

BBC'nin haberinde, kentin önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Çevredeki kalabalık silah sesleri duyulmasının ardından, restaurant ve barların içine saklandı. Polis bölgeyi güvenlik kordonuna aldı, Kleber Meydanı çevresine giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Fransa İçişleri Bakanlığı "halk güvenliğine yönelik ciddi bir durum" yaşandığını belirterek, kent sakinlerinden evlerinden çıkmamalarını istedi.

Yerel yetkililerin "olayın sürdüğünü" açıkladığı, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermediği aktarıldı.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2018, 00:05