Fransa'da son 24 saatte 45 kişi daha hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 58 yeni vaka kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 45 kişi hayatını kaybetti, salgında toplam ölü sayısı 110 bin 607'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 3 bin 58 artışla 5 milyon 747 bin 647'ye yükseldi.

Hastanelerde 1873'ü yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 519 kişinin tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 31 milyon 83 bin 259'a ulaştı, bunlardan 16 milyon 953 bin 92'sine ikinci doz uygulandı.

Başbakan Jean Castex, Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüşün ardından yarından itibaren istisnalar dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun, 20 Haziran'dan itibaren de gece sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını açıklamıştı.