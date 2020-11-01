Fransa'da son 24 saatte 46 bin 290 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 46 bin 290 vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 231 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 37 bin 19'a ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 46 bin 290 artışla 1 milyon 413 bin 915'e çıktı.

Son 7 günde tedavi altına alınan 17 bin 450 kişiden 2 bin 605'i yoğun bakımda bulunuyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 20,4'e yükseldi.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Kaynak: AA