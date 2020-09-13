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Fransa'da son 24 saatte 7 bin 183 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 7 bin 183 vaka görüldü.

Fransa'da son 24 saatte 7 bin 183 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı düne göre düştü.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 183 artışla 381 bin 94'e yükseldi.

Ülkede can kaybı 30 bin 916'ya ulaştı

Hastanelerde 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybının 30 bin 916'ya ulaştığı ülkede Kovid-19 nedeniyle 673'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 262 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede yoğun bakımdakilerin sayısındaki artış ve salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Fransa'da dün bir günde 10 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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