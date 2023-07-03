Fransa'da son durum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümete ülkede düzenin yeniden sağlanması için her şeyi yapma talimatı verdi.

Fransız basınındaki habere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki durumu görüşmek üzere Başbakan Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de aralarında olduğu bakanlarla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Macron, toplantıda bakanlara, ülkede düzenin ve sükunetin yeniden tesis edilmesi için her şeyi yapma talimatı verirken, Fransa'da neler olduğunu anlamak için uzun vadeli bir çalışma başlatmalarını istedi.

Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile yarın görüşecek olan Macron, 4 Temmuz'da gösterilerden etkilenen 220 belediye başkanıyla Elysee Sarayı'nda

Kolluk kuvvetleri, protestoların yeniden alevlenmesi ihtimaline karşı Marsilya kent merkezinde zırhlı araçlar konuşlandırdı.

Protestoların bir önceki gecelerde gergin geçtiği Lyon kentinde bu akşam da özel polis timleri görev yapıyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, aşırı sağcı bir grup eylemci Lyon sokaklarında, "Fransa, Fransızlara ait" sloganları attı.

POLİSTEN BİBER GAZLI MÜDAHALE

Fransa'da polisin bir genci öldürmesinin ardından protestolar devam ederken, Lyon kentinde polis aşırı sağcı grubu biber gazıyla dağıttı.

Fransız basınındaki habere göre, gece gösteriler kapsamında 49 kişi gözaltına alındı.

Neuilly-sur-Marne kentinde gergin anlar yaşanırken, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Lyon kentinde eylemciler özel polis timine yabancı cisim fırlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir grup aşırı sağcı belediye binasının önünde bir araya geldi. Polis grubu biber gazı kullanarak dağıttı.

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.