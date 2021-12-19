Fransa'da "soyadı kanunu"

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, vatandaşların yetişkin olunca istedikleri takdirde annelerin kızlık soyadlarını almalarına imkan sağlayacak bir yasal düzenleme yapılacağını açıkladı.

Fransız bakan, iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) milletvekili Patrick Vignal tarafından getirilen yasa teklifine hükümet olarak destek vereceklerini duyurdu.

Yasa teklifi, 18 yaşına gelen herkese belediyeye giderek annesinin kızlık soyadını alma hakkı tanıyor. Buna göre, isteyen hem babasının hem annesinin kızlık soyadını aynı anda kullanabilecek.

Fransa’da vatandaşların soyadlarını değiştirme imkanı yasal olarak mümkün, ancak bunun için uzun ve karışık bir yasal süreç gerekiyor. Vatandaşlar, Adalet Bakanlığı’nı haklı gerekçeleriyle ikna etmek zorunda.

Bakan Dupond-Moretti, Twitter hesabından yaptığı açıklamada artık vatandaşların soyadı değişikliği için gerekçe sunmak zorunda olmadığını bildirdi.

Teklif önümüzdeki günlerde Meclis ve Senato gündemine gelecek.

Fransız bakan, özellikle aile içi şiddet, ensest ilişki gibi trajik tecrübeler yaşayan kişilerin soyadı sendromundan böylelikle daha rahat kurtulmaları için düzenlemenin iyi bir çözüm olabileceğini ifade etti.

Kaynak: Euronews