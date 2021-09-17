Fransa'da soykırım gözaltısı

Fransa'da bir kişi, Ruanda soykırımında rolü bulunduğu suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılarak gözaltına alındı.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, 1949 Ruanda doğumlu Isaak Kamali'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Kamali'nin 1994'teki Ruanda soykırımında rolü bulunmakla suçlandığı, hakim karşısındaki ifadesinde bu suçlamaları reddettiği ifade edildi.

Şüpheli hakkında, 2009'da başlatılan soruşturma kapsamında, "soykırım suçuna ortak" ve "insanlığa karşı işlenen suçlara ortak" olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldığı ve adli denetim altına alındığı kaydedildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, bu kişi soykırımın ardından Fransa'ya geldi ve öğretmen olduktan sonra 2002'de Fransız vatandaşlığını aldı.

Ülkenin Troyes kentinin yakınlarında ikamet eden Kamali, 2003'de Ruanda'da duruşmasına katılmadığı mahkeme tarafından soykırımdaki rolü nedeniyle suçlu bulundu. Paris Temyiz Mahkemesi, 2008'de Ruanda'nın Kamali'nin iade talebini kabul etmedi.

ABD'den gelirken Paris'teki Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirilen Kamali hakkında 2009'da suç duyurusunda bulunulmasının ardından soruşturma açılmıştı.