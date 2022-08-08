Fransa'da süt kıtlığı tehlikesi

Tarım sendikalarını temsil eden çatı kuruluşu FNSEA Başkanı Yannick Fialip, hayvanları beslemek için kullanılan mahsullerin hava koşullarından etkilendiğini belirterek, Fransa'da önümüzdeki aylarda süt kıtlığı yaşanabileceği konusunda uyardı.

Franceinfo'ya konuşan Yannick Fialip, "Fransa'da süt sıkıntısı yaşanacağını düşünüyorum. Süt elde etmek için yonca ve mısır gibi bu yıl fazla yetişmeyen yemlere ihtiyacınız var. Dolayısıyla bu sonbahar ve kış süt kıtlığı riski yaşanabilir" dedi.

Alışılmadık bir süreç yaşadıklarını söyleyen Fialip, "Yiyecek hiçbir şeyi kalmayan hayvanlarımız var. Normalde hayvanları kışın beslemek için ilkbaharda depoladığımız yemi şimdi kullanmak zorunda kalıyoruz. Stoklarımızı tüketiyoruz" diye konuştu.

Alışılmadık bir süreçten geçtiklerini kaydeden FNSEA Başkanı, kış aylarında hayvanların beslenmeleri konusunda endişeli olduklarına dikkat çekti ve şimdiden önlem alınması çağrısında bulundu.

Alınabilecek ilk önlemler arasında çiftçilere ödenen fiyatların yükseltilmesi olduğunu söyleyen Fialip şöyle konuştu:

"Fransa'da süt fiyatı, başta Almanya ve Hollanda olmak üzere diğer Avrupalı üreticilere ödenen fiyattan yüzde 20 daha düşük. Hükümetin alması gereken ilk önlemlerden biri, hayvan yetiştiricilerine mali yardımı artırmak ve sektörün sürdürülebilirliğini temin edecek ekonomik adımlar atmak. Bazı çiftçilerin sektörden çekilmesi gibi bir risk var".

Kaynak: Euronews