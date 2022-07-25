Fransa'da tasarruf önlemleri: Klima çalıştıran dükkanların kapılarını açık tutması yasak

Önümüzdeki günlerde yayınlanacak kararnamelerle yürürlüğe girecek uygulamayı ihlal edenler 750 euro para cezası ödemek zorunda kalacak.

Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, klima çalışırken kapıları açık bırakmanın yüzde 20 daha fazla enerji tüketimine yol açmasının "saçma" olduğunu söyledi.

Temmuz ayının ortasından beri Bourg-en-Bresse, Lyon, Besançon ve Paris gibi bazı şehirlerde buna benzer belediye kuralları uygulanıyor.

Tüm ülkede gece ışıklandırmalarına 01.00-06.00 saatlerinde yasak getirileceğini aktaran Runacher, bu yasağa uymamanın cezasının da 1500 euro olacağı bilgisini paylaştı.

Halihazırda, nüfusu 800 binin altındaki bölgelerde, havalimanları ve terminaller hariç, gece saatlerinde ışıklandırma yasağı uygulanıyor. Yeni düzenleme ile kısıtlama nüfusun büyüklüğü bakılmaksızın tüm ülkede hayata geçecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kamusal alanlarda ve toplu taşımada tüm video reklam ekranlarının yasaklanması da dahil olmak üzere ciddi kısıtlamalar önerdi, ancak bu fikirler reddedildi.

Kaynak: Euronews