Fransa'da "Turuncu Dalga" eylemi

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtarmak amacıyla kiralanan Aquarius gemisinin faaliyetlerini yürüten SOS Mediterranee Derneği tarafından yapılan çağrı ile Fransa çapında "Turuncu Dalga Yurttaş Hareketi" adıyla eylemler gerçekleştirildi.

Başta derneğin merkezinin bulunduğu Marsilya'nın Vieux-Port İskelesi, Paris'teki Republique Meydanı, Lyon'da Terreaux Meydanı olmak üzere yaklaşık 60 kentte düzenlenen gösterilere on binlerce kişi katıldı.

Aquarius'un Perşembe günü Marsilya Limanı'na geldiğini belirten SOS Mediterranee Derneği, Panama'nın 23 Eylül'de bandırasını iptal etmesi nedeniyle geminin Marsilya'dan ayrılamadığını ve Fransa'dan bandıra talebinde bulunduğunu hatırlattı.

"Turuncu Dalga" adı verilen gösterilere turuncu elbiselerle katılan binlerce kişi, Aquarius gemisine destek vermek için "Aquarius'a bandıra verin", "Akdeniz'de insanları ölüme terk etmeyin", "Aquarius'a Fransa bandırası" yazılı dövizler taşıyıp sloganlar attı.

Fransa'dakine benzer gösteriler, İspanya'nın Madrid, Belçika'nın Brüksel, Almanya'nın Berlin ve İtalya'nın Palermo kentlerinde de düzenlendi.

Bu arada, SOS Mediterranee Derneğinin Marsilya'daki merkezine "Generation İdentitaire" isimli aşırı sağ örgütün üyeleri tarafından dün yapılan baskın sonrası gözaltına alınan 22 kişinin gözaltı sürelerinin uzatıldığı açıklandı.

Aquarius'un Akdeniz'de arama kurtarma faaliyetlerine devam etmesi için çağrılar artarken Türk Kızılayı Genel Başkanı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, Aquarius'a Türkiye bandırası çekerek faaliyetlerini sürdürmesini önerdiklerini açıklamıştı.

Kınık, "Yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin bu konuda da çözümün önemli bir parçası olacağını düşünüyorum." demişti.

Kaynak: AA