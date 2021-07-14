Fransa'da vaka sayılarında patlama

Fransa'da son 24 saatte 6 bin 950 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.

Virüsün Delta varyantının vakaların çoğunluğunu oluşturduğu Fransa'da, Halk Sağlığı Kurumunun bugünkü verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 6 bin 950 artışla 5 milyon 820 bin 849'a yükseldi. Böylece, ülkede haziran ayının başından bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Son 24 saatte 22 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen ölüm sayısı 111 bin 436'ya çıktı.

Hastanelerde 933'ü yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 76 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 36 milyon 213 bin 362'ye yükseldi. Bunlardan 28 milyon 438 bin 478'ine ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

Diğer yandan, dördüncü dalga ihtimaline karşı dün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı aşı çağrısıyla, son bir günde 792 bin 339 doz aşı yapılarak rekor kırıldı.

Macron'un çağrısından sonra 1 milyon 700 binden fazla aşı randevusu alındı.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, 30 Ağustos'tan itibaren kamu kurumu çalışanları ile 12-17 yaş grubuna Kovid-19 sağlık kartı uygulamasının zorunlu olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, tüm hastane ve bakımevi personeli için Kovid-19 aşısının zorunlu olduğunu, ayrıca Kovid-19 sağlık kartı uygulamasının genişletilerek 21 Temmuz'dan itibaren 50'den fazla kişinin bir araya geldiği her yerde zorunlu olacağını ifade etmişti.