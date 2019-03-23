Fransa'da 'vur emri' alan askerler sokağa indi

Fransa'da Sarı Yelekliler'in protesto gösterilerinin, bu hafta 19'uncusu düzenleniyor. Protesto gösterilerini durdurmak isteyen hükümet, dün emsal bir karar vererek herkesi şaşırttı.

Paris Genel Komutanı General Bruno Le Ray, Fransa'da bir radyo programına katılarak aldıkları emsal kararla ilgili bilgilendirme yaptı. Le Ray, "Kendi hayatları veya korumakla mükellef oldukları şahısların hayatı tehlike altına düşerse, ateş açmaya kadar gidecek şekilde karşılık verebilirler" şeklinde bir açıklama yaptı.

Bugün gerçekleşen gösteriler sokaklar yine karıştı. Polis ile göstericiler tekrar karşı karşıya geldi. Polis eylemcilere sert müdahalede bulundu. Öte yandan askerlerin sokağa çıkması için dün verilen emri gereği, Fransız askerler sokağa çıktı. Paris sokaklarında ellerinde silahlarla dolaşan askerler Fransız televizyonları tarafından görüntülendi.

Kaynak: Ajanslar