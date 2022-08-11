Fransa'da yaklaşık 800 kilo balık ölü bulundu

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Mondelange kasabasındaki bir gölette çok sayıda balığın ölü bulunduğu aktarıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre bir balıkçı, pazartesi günü Mondelange kasabasındaki göletin yüzeyinde çok sayıda ölü balık olduğunu yetkililere bildirdi. Yetkililer, göletin yüzeyinde yaklaşık 800 kilo ölü balık bulunduğunu tespit etti. Balık ölümlerinin insan kaynaklı olmadığını ve "kimyasal risk" taşımadığını açıklayan yetkililer, yarın göletin bu balıklardan temizleneceğini duyurdu.

Balıkların, iklim değişikliğinin sonucu ölmüş olabileceğine inanılıyor.

- Olayın, ülkedeki sıcak havalara bağlı olma ihtimali yüksek

Su Ortamı Acil Müdahale Grubu (GİUMA) üyesi Celine Ferraro, balık ölümlerine büyük ihtimalle sudaki oksijen eksikliğinin sebebiyet verdiği üzerinde durdu.

Ferraro, göletin su seviyesine normale göre 1,5 metre düştüğünü belirterek "Yüksek sıcaklıklar suyun derecesini büyük ölçüde artırdı ve su ne kadar sıcak olursa o kadar az oksijen barındırıyor." ifadesini kullandı.

Fransa, bu yaz 4. sıcak hava dalgasının etkisinin altında olmaya devam ediyor.