'Fransa'da yaşayan Ermeniler, Azerbaycan'a karşı savaşmaya gidiyor'

Liberation gazetesi, Ermeni asıllı bir Fransa vatandaşının Marsilya'dan Erivan'a olan yolculuğunu haber yaptı.

Haberde, 64 yaşındaki Gilbert Minassian'ın tarifeli bir uçakla Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gittiğini yazıldı; ondan "bir savaş kahramanı" olarak bahsedildi.

Gazete, bu kişinin 80'li yıllarda da, Azerbaycan'a karşı yine Ermenistan ordusu saflarında çatıştığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ise Liberation gazetesinin linkini sosyal medya hesabından paylaşarak söz konusu kişilerin "paralı asker" olarak Azerbaycan'a karşı savaştığına vurgu yaptı.

Hacıyev, Fransız hükümetini gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Daha önce Le Figaro gazetesi, Strasbourg'dan Ermenistan ordusuna katılan yine Ermeni asıllı bir kişinin haberini yapmıştı.

Kaynak: AA