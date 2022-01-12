Fransa'da yeni rekor
Kovid-19 vakalarının iyiden iyiye arttığı Fransa'da yeni bir rekor daha kırıldı. Ülkede son 24 saatte 368 bin 149 kişide daha virüs tespit edildi.
Avrupa 12.01.2022, 00:20
Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 341 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 126 bin 59'a çıktı.
Virüs tespit edilen kişi sayısı 368 bin 149 artışla 12 milyon 573 bin 263'e yükseldi. Bu, salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.
Hastanelerde 3 bin 969'u yoğun bakımda olmak üzere 23 bin 371 kişinin tedavisine devam ediliyor. Bu sayı, son 7 günde yüzde 26,41 arttı.
Fransa'da 5 Ocak'ta 332 bin 252 vaka açıklanmıştı.
Kaynak: AA
7
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü