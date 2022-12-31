Fransa'da yeni yıl gecesi için 90 bin polis ve jandarma görevlendirildi

Fransa genelinde yeni yıl gecesi güvenliği sağlamak amacıyla 90 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni yıl gecesinde Fransızların güvenliği için 90 bin polis ve jandarmanın seferber olacağını bildirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl sonra bu gece Paris'in en ünlü caddesi Şanzelize'de havai fişek gösterisi yapılacak.

Paris Belediyesinin internet sitesindeki bilgilere göre, bu gece Şanzelize'de yapılacak etkinliklere 500 bin kişinin katılması öngörülüyor.