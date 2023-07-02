Fransa'daki gösterilerde şiddetin dozu yükseliyor

Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan protestoların 5. gecesinde olaylar ülkenin birçok kentine yayılırken, Marsilya'da jandarma helikopteri devriye atmaya başladı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, başkent Paris başta olmak üzere Marsilya, Lyon, Strazburg, Nice dahil birçok kent olaylı görüntülere sahne oluyor.

Protestoların başladığı 27 Haziran'dan bu yana göstericiler özellikle geceleri Paris dahil birçok kentte havai fişeklerle protesto düzenliyor.

Strazburg, Rennes, Vennisieux kentlerinde yüzleri maskeli göstericiler protestolara müdahale için alana gelen polislere havai fişeklerle saldırdı.

Twitter'dan paylaşılan görüntülerde de Paris'te de göstericilerin devriye atan motorlu polislere havai fişek fırlattığı, polislerin saldırı nedeniyle hızla alandan uzaklaştığı görülüyor.

Polis kısmen tahliye edebildiği turistik Şenzelize Caddesi'nin etrafında devriyeler atarak yağma ve talanları engellemeye çalışırken ara sokaklarda da polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yağmalar sürüyor

Olaylı bir gece daha geçiren Marsilya semalarında da jandarma helikopteri devriye atmaya başladı.

Kentte ayrıca polisin gösterileri bastırmak için plastik mermilerle ateş açması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı iddia edildi.

Protestocular ayrıca kentte bir araç bayisine girerek içerdeki araçları alarak alandan uzaklaştı.

Montpellier kentinde de polisler yağmalandığı sırada bir mağazaya baskın düzenleyerek yağmacıları gözaltına almaya çalıştı.

Ayrıca, arabaların ateşe verildiği Maubeuge kentinde bir polis arabası yol ortasında yüzü maskeli bir protestocuya çarptı.

Polisler kaçan göstericiyi araçla takibe başladı.

Bazı kentlerde aşırı sağcılar protestoculara karşı sokaklara indi

Diğer yandan Angers ve Chambery kentinde aşırı sağcı ve yüzü maskeli grupların sokağa inerek göstericileri darbettiği iddia ediliyor.

Twitter paylaşımlarında Angers'deki aşırı sağcı grubun bir grup göstericinin onları hedef almasıyla dağıldığı belirtildi.

Metz kentinde çekildiği belirtilen başka bir görüntüde de ellerinde kılıç bulunan birkaç kişi kameralara yansıyor.

Fransa'daki olaylarda Belediye Başkanı'nın evi yanan araçla hedef alındı

Belediye Başkanı Jeanbrun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, evine alev alan bir araçla girildiğini belirterek, "Eşim ve çocuklarım şokta ve yaralandılar. Katiller." ifadesini kullandı.

Öte yandan başkent Paris'in yanı sıra Marsilya kentinde protestolar şiddetle devam ediyor.

Sık sık yağma olayları yaşanan ülkede polisin sert müdahalede bulunduğu bazı göstericiler ağır şekilde yaralandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde polislerin darbesine maruz kalan bir kişinin şuurunu kaybederek yere düştüğü görülüyor.

Ayrıca Paris'te kundaklamayla çıkan büyük bir yangına ilişkin görüntüler de yansıdı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter paylaşımında, akşamdan bu yana başlayan protestolarda ülke genelinde 427 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.