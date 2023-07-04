Fransa'daki gösterilerde son durum

Fransa'da muhalefetin önemli isimlerinden Mathilde Panot, Başbakan Elisabeth Borne'un olaylı protestoları görüşmek için düzenlediği toplantıyı, sorularına kayıtsız kalındığı gerekçesiyle terk etti.

Nanterre kentinde 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülen sürücünün ardından ülkede patlak veren gösterileri görüşmek üzere Borne, başbakanlık binasında Parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle bir araya geldi.

Borne görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasında, toplantıda birçok şeyin görüşüldüğüne işaret ederek, "seçilmişlerle" destekleme ve düzenin yeniden tesis edilmesi konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Fransız basınındaki habere göre, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Meclis Grup Başkan Vekili Mathilde Panot sorularına kayıtsız kalınınca toplantıyı terk etti.

- Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.