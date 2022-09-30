Fransa'daki grev enerji sektöründe aksamalara neden oluyor

Fransa'da enerji, eğitim ve demiryolu çalışanlarının katıldığı grev enerji sektöründe önemli aksamalara neden oldu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin sene sonuna kadar hazırlamayı planladığı yeni emeklilik yasasının gölgesinde yapılan grevlerde protestocular, artan enflasyon nedeniyle maaşlara "acilen" zam yapılması çağrısında bulundu.

Başkent Paris'te düzenlenen protesto yürüyüşüne organizatörler 40 bin kişinin katıldığını belirtirken ülkenin önde gelen diğer şehirlerinde de binlerce kişinin katıldığı yürüyüşler gerçekleştirildi.

Grevler nedeniyle Fransa'nın rafinaj kapasitesinin yüzde 60'ından fazlası devre dışı kalırken, elektrik dağıtım şirketi EDF'ye göre, işgücünün yaklaşık beşte birinin katıldığı grev, nükleer enerji üretim kapasitesinde toplam yüzde 9'luk bir kayba neden oldu.

Az sayıda öğretmen ve demiryolu çalışanının da katıldığı ülke çapındaki grev, Macron hükümetinin yasal emeklilik yaşının nasıl yükseltileceğine dair planlarını tamamladığı bir dönemde potansiyel sosyal huzursuzluğun da bir barometresi oldu.

Paris'teki protestolara katılan bir öğretmen, "Hem maaşlarımız için hem de emekli maaşları meselesi yüzünden de buradayız" dedi.

Protesto gösterileri, gelecek yazdan önce emeklilik sisteminde reform yapma niyetini defalarca dile getiren Macron'un partiler ve sendikalarla yaptığı yeni görüşmelerin ardından Noel'e kadar bir yasa taslağı hazırlama kararı aldığı kritik kabine toplantısından bir gün sonra düzenlendi.

Ulusal Meclis'te mutlak çoğunluğa sahip olmayan Macron'un, reformun kabul edilmemesi durumunda erken seçim kararı alabileceği belirtiliyor

Kaynak: Euronews