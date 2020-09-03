Fransa'dan 100 milyar euroluk destek paketi

Fransa Başbakanı Jean Castex, yaptığı açıklamada, Fransa hükümetinin 30 milyar eurosu ekonominin yeşillenmesini hızlandırmak, 356 milyar eurosu firmaların rekabetçiliğini artırmak ve 335 milyar eurosu sosyal ve bölgesel uyumluluk için harcanmak üzere 100 milyar euroluk bir Kovid-19 destek paketini onayladığını duyurdu.

Paketin 2021 yılına kadar 160 bin kişilik istihdam yaratmasının beklendiğini ifade eden Castex, işten çıkarmalardan kaçınılması gerektiğini işaret etti.

Castex, destek paketi kapsamında, Kovid-19 krizinden en kötü düzeyde etkilenen sektörlerde çalışan vatandaşlar için 200 bin meslek kursu verileceğini ekledi.

Castex daha önce yaptığı bir açıklamada, destek paketinin kamu fonlamalarına yük olmaması gerektiğini ve ekonominin üretim ve doğru yönetim ile değiştirilmesi gerektiğini savunmuştu.

Kaynak: Finans Gündem