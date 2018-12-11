Fransa'dan 200 bin Yahudi İsrail'e göç edecek

İsrail Diaspora Bakanı Naftali Bennet, Fransa’da yaşayan yaklaşık 200 bin Yahudi’nin en yakın zamanda İsrail’e taşınmaya hazır olduğunu belirtti.

İsrail merkezli Ynet'te yer alan habere göre, İsrail hükümetinin bugün düzenlediği toplantıda, Fransa'daki protesto eylemleri ve bazı Avrupa ülkelerinde Yahudi karşıtı eğilimlerin güçlenmesi bağlamında yeni göç dalgasına hazırlık seviyesi değerlendirildi.

Toplantı sonrasında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Fransa'daki Yahudilerin İsrail'e taşınmasını teşvik etme programının oluşturulması emrini verdi.

Görüşmede Başbakan Netahyahu, Fransa'da yaşayan Yahudiler'in İsrail'e göç etmesini teşvik edecek bir ulusal program hazırlanmasını istedi.

AVRUPA'DA YABANCI DÜŞMANLIĞI

Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu'nun geçtiğimiz yaz döneminde hazırladığı rapora göre Avrupa genelinde yabancı düşmanlığı ve nefret söylemi artış gösteriyor. Avrupa ülkelerinde yaşayan Yahudilerin üçte birinden fazlasının antisemitizm korkusu yüzünden göç etmeyi düşündüğü bildirildi.

Kaynak: Ajanslar